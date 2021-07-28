كركوك.. انطلاق الدورة التحكيمية لخماسي كرة القدم

2021/07/28 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت في مدينة كركوك اليوم الدورة التحكيمية لخماسي كرة القدم لمعلمي ومدرسين التربية الرياضية، برعاية وزير التربية الاتحادية وباشراف محمد ابراهيم عبودي المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، وباستضافة تربية محافظة كركوك بمشاركة تربيات بغداد والمحافظا ، التي من المقرر ان تستمر لغاية 30 تموز الجاري.

وحضر افتتاح الدورة مهدي علوان محمود المعاون الفني للمديرية العامة للتربية الرياضية و عمر قادر علي المعاون الفني لتربية محافظة كركوك .

وقال منصور مذري مدير النشاط الرياضي والمدرسي في كركوك لـ PUKmedia: ان المشاركين في الدورة التي تستمر لغاية 30 تموز الجاري یتلقون محاضرات نظرية وعملية من قبل الحكمين الدوليين حسنين عبدالاله حميد و وزاد شفيق قادر .

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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