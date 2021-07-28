بافل طالباني يستقبل هركي جوهر آغا نجل رئيس عشيرة الهركي

2021/07/28 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء 2021/7/28، السيد هركي جوهر آغا رئيس عشيرة الهركي.

وخلال لقاء جرى في تلة دباشان، تم التأكيد على تمتين العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والاقارب من الهركي.

الرئيس المشترك أكد على ان المناضلين الهركيين في صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني، هم مناضلون حقيقيون وهم طريق اهداف الاتحاد الوطني ويثمن وبتقدير كبير دور المناضلين وتشجيعهم بالعمل وبروحية الاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات المقبلة لانجاح مرشحي قائمة التحالف الكوردستاني في اربيل ، الموصل، وبادينان.

وبعد اللقاء، وخلال تصريحات لوسائل اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، اشار جوهر آغل الى انه وخلال زيارته لبافل طالباني، تحدثنا بشأن الوضع الداخلي للاتحاد الوطني والخطوات باتجاه الحل، لان التوحيد واعادة التنظيم وتقوية الاتحاد الوطني، مطلب الجميع، عدا هذا، اشرنا الى اننا نعمل بنفس الحماس السابق لانجاح مرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني في بادينان واربيل والموصل.

واضاف شيخ هركي: انه ولمدة تزيد عن العام نحن نعمل في صفوف الاتحاد الوطني ونرى انه من الضروري ان نزور الاخ بافل طالباني لنجدد دعمنا للاتحاد الوطني الكوردستاني ومرشحيه في الانتخابات المقبلة، وان عملنا ونضالنا مستمر داخل الاتحاد الوطني، واذا تم تكليفنا بشئ من قبل الاتحاد الوطني ومن شخص (بافل طالباني) في الوقت الراهن او في المستقل، فسنقوم بتنفيذه، ولهذا وعن طريق اللجان التي تم فتحها للهركيين، فاننا اجرينا جميع الاستعدادات لانجاح مرشحي الاتحاد الوطني في تلك المنطقة.

الشيخ هركي نجل جوهر آغا هركي، بيّن، ان قرارات (بافل طالباني) هي قرارات للاتحاد الوطني الكوردستاني وقرارات لفقيد الامة الرئيس مام جلال، ولهذا نحن ملتزمون بها وبالتأكيد اي قرار يصدر منه من اجل مصلحة الاتحاد الوطني، فانهم يدعمونه وينفذونه.

PUKmedia ترجمة

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