عين واحدة لا تكفي لرؤية التأريخ على حقيقته 2 - عبدالله عطية شناوة

2021/07/28 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة تفاعلا مع مقالي السابق الذي حمل ذات الأسم تلقيت من أعزاء ما يفيد بانه قد خلق التباسا، وأوهم باني متحيز لقاتل شقيقي، الدكتاتور صدام حسين.



ويبدو أنني فعلا لم أوفق في عرض الفكرة الأساسية للموضوع وهي أن الحكام الدكتاتوريون وفي إطار منهجهم الشعبوي الواحد، لخلق قاعدة جماهيرية تديم حكمهم، يلجأون إلى إصلاحات اجتماعيه بعضها يصب في خدمة الطبقات الأجتماعية الأضعف، محاولين بذلك سحب بساط التأييد الجماهيري للقو ......





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