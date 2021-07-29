أمير قطر يؤكد ضرورة تجاوز الأزمة السياسية في اتصال مع الرئيس التونسي

2021/07/28 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيًا مساء الأحد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، داعيًا إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

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