الونان يشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة التباين الفكري

2021/07/28 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان، اليوم الاربعاء، على ان الرأي المؤدلج اخطر من الصحافة الاستقصائية، مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة التباين الفكري.وقال الونان خلال ندوة نقاشية […]

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