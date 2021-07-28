غواصو الشرطة النهرية ينتشلون جثة أربعيني ضحّى بنفسه لإنقاذ نجليه من الغرق

2021/07/28 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتشل غواصو الشرطة النهرية، الأربعاء، جثة رجل أربعيني من نهر في ناحية السدة في محافظة بابل.

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وقالت قيادة شرطة محافظة بابل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، إنه "تحركت مفرزة غواصي الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل فور تلقيها إخباراً عصر اليوم الأربعاء عن حدوث حالة غرق ضمن ناحية السدة شمالي المحافظة، لتتمكن بعد عملية غوص وبحث امتدت لساعات، من انتشال جثة رجل يبلغ من العمر حوالي ٤٦ سنة ضحى بنفسه لإنقاذ ولديه من الغرق أثناء السباحة بالنهر".

وأضافت، "فيما قامت المفارز بتسليم جثة الرجل إلى مركز الشرطة المعني لإكمال الاجراءات القانونية وتسليمها الى ذويها".

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