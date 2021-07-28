رئيس الجمهورية: هورامان رمز للتراث الكوردي الاصيل

2021/07/28 | 23:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء، منطقة هورامان بجنة العشق ومنجم الادب والابداع.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر، بشأن ادراج هورامان ضمن قائمة التراث العالمي: ان هورامان رمز للتراث الكوردي الاصيل ومنجم للابداع والادب الكوردي.

وهنأ رئيس الجمهورية مواطني هورامان وجميع الشعب الكورد، مختتما تغريدته بوصف هورامان بجنة العشق مع اسطر شعرية عن هورامان، باللغة الكوردية.

وكانت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بحكومة إقليم كوردستان، قد اعلنت امس الثلاثاء، إدراج منطقة هورامان ضمن قائمة اليونسكو للآثار العالمية.

PUKmedia ترجمة

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