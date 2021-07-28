روحاني يستبعد إغلاق بلاده الفضاء الإلكتروني بالكامل

2021/07/28 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الأربعاء، قيام بلاده بإغلاق الفضاء الإلكتروني بالكامل /شبكة الإنترنت/ في إشارة إلى القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني الذي يقيد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية.وقال روحاني في الاجتماع الخامس والثلاثين لمديري ورؤساء التعليم بحكومته التي ستنتهي في 5 من أب المقبل، إنه : لا يمكن إغلاق الفضاء الإلكتروني بالكامل، داعياً في الوقت ذاته إلى ما أسماه الاهتمام بأخطار الإنترنت.وأضاف روحاني أن : الفضاء الإلكتروني ساعد البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في إيران أوائل العام الماضي على مواصلة التعليم الإلكتروني، مبيناً أنه : لو لم تكن شبكة الإنترنت لما تمكن طلابنا أثناء كورونا من مواصلة التعليم، ولواجهت عوائلهم العديد من المشاكل.ورأى روحاني أن : شبكة الإنترنت ساعدت الحكومة في استكمال البنية التحتية للفضاء الإلكتروني على إطلاق أنظمة تعليمية، مثل تطبيق /شاد/ الإيراني.كما دافع الرئيس الإيراني عن حكومته التي استمرت ثماني سنوات، بالقول: لقد كان الكثير من حالات الصعود والهبوط على مدى السنوات الثماني الماضية خارج سيطرة الحكومة.وأشار روحاني إلى أن : حل المشاكل ليس بيد الحكومة فقط، ويجب الحفاظ على وحدة المجتمع والوطن، وعندما تكون القيادة (خامنئي) لها رؤية نظر، تخضع الحكومة أيضًا لها وتقبل بها، وفي الوقت نفسه حل المشاكل يتطلب تعاون جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية معاً.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وجه انتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني في آخر لقاء بينهما؛ بسبب اعتماد حكومة الأخير على المفاوضات مع الدول الغربية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015./انتهى3

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