وزير الداخلية يصدر أمراً وزارياً باسناد منصب مدير الشرطة العربية والدولية لضابط جديد

2021/07/28 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمراً وزارياً بإسناد منصب مدير الشرطة العربية والدولية الى العميد علاء عاشور مناتي .وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم ان , الوزير اصدر أمراً وزارياً بإسناد منصب مدير الشرطة العربية والدولية الى العميد علاء عاشور مناتي , بدلاً عن الفريق الحقوقي صادق فرج عبد الرحمن الذي أحيل الى التقاعد لبلوغة السن القانوني "./انتهى2

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