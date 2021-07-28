اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تتخذ عدة قرارات

2021/07/28 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الأربعاء، استعدادات الأجهزة الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات لإجراءها في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول القادم.



وذكر الناطق بأسم اللجنة العميد غالب العطية في بيان، أن "اللجنة ناقشت في اجتماعها الدوري في مقر مفوضية الانتخابات برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري جملة مواضيع مطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من بينها مراجعة التوصيات والقرارات المتخذة في الاجتماع السابق، وتوزيع واسناد المهام والمسؤوليات على الأجهزة الأمنية".وأضاف العطية أن "الاجتماع خلص الى اتخاذ جملة قرارات من بينها، التأكد على رفع مادة (السندويج بنل) القابلة للاحتراق من مخازن المواد المستخدمة في الانتخابات، وتوفير الحماية اللازمة لها.



وتخصيص قوة احتياط من القوات الأمنية بمختلف صنوفها يتم استخدامها في الحالات الطارئة وعند الحاجة".وبين العطية أنه "تم إعداد خطة من أجل القيام بممارسات أمنية عند القيام بعمليات محاكاة انتخابية وبصورة مستمرة لحين موعد اجراءها في موعدها المقرر في تشرين الأول، لتشخيص الخلل والأخطاء بغية معالجتها".واشار الى انه "تم التأكيد على توفير الدعم اللازم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكاتبها المنتشرة في عموم المحافظات وبما يضمن نجاح الانتخابات وتوفير الحماية الحماية اللازمة لها".



وختم العطية بالقول: "انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة محاربة الشائعات وعدم تصديقها خصوصا فيما يتعلق بأمن الانتخابات وموعد اجراءها ونزاهتها".

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