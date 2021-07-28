تونس المعاناة: من بنعلي الى قيس.. - حسن أحراث

2021/07/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث كثيرة الشعوب، ومن بينها الشعب التونسي، التي ترزح راهنا تحت نير الاضطهاد والاستغلال الطبقيين، خاصة والهيمنة الواسعة للإمبريالية والصهيونية والرجعية.



فرغم تطلعات الشعوب لتقرير مصيرها عبر النضالات المتواصلة والتضحيات الجسيمة، لم تستطع الإطاحة الثورية بأعدائها.



فكلما حطمت جدارا أو صنما، أي كلما رسمت نقطة ضوء، كما حصل في تونس مثلا عند الإطاحة ببنعلي (وليس الإطاحة أو إسقاط النظام، كما عبر عن ذلك في حينه ......





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