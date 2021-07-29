2021/07/29 | 00:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو ائتلاف النصر، سعد اللامي، اليوم الاربعاء، ان الانتخابات هي الحل الامثل شرعيا واخلاقيا وسياسيا.وقال اللامي في برنامج حصاد الايام، ان “القانون الانتخابي لم يرد فيه سقف الانفاق للمرشح وتقنين استخدام الاموال”، مبينا ان “القوى السياسية تقدم الملايين للمرشح الواحد من اجل الاعلام”.وتساءل “دفع هذه المبالغ مثير للشبهة ويفتح الباب للسؤال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي: الانتخابات هي الحل الامثل شرعيا واخلاقيا وسياسيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي: الانتخابات هي الحل الامثل شرعيا واخلاقيا وسياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).