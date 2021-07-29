المستشفى التركي بواسط.. مشروع لم ير النور منذ 7 سنوات لهذه الاسباب

وقال مدير عام صحة المحافظة جبار الياسري لـ NRT عربية، (28 تموز 2021)، إن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 30%".
لافتا إلى "حاجة المحافظة لإكمال المستشفى الذي يتسع لـ 400 سريرا، لعدم بناء مستشفى في المحافظة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ودعا الياسري مجلس الوزراء إلى "حث الشركة التركية على المباشرة بالعمل أو سحب العمل وإحالتها إلى شركة أخرى".
وجدير بالذكر ان مشروع المستشفى التركي في محافظة واسط، باشرت الشركة التركية العمل فيه منذ أكثر من 7 سنوات، الا أنه لم ير النور حتى اللحظة، لاسباب عدة، ابرزها عدم وجود الرقابة الحكومية على الشركات الاجنبية في العراق، وفق ما يقول متتبعون.
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