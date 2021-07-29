المستشفى التركي بواسط.. مشروع لم ير النور منذ 7 سنوات لهذه الاسباب

2021/07/29 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجعت دائرة صحة واسط، الاربعاء، أن سبب التأخر في إنجاز المستشفى التركي الذي توقف العمل فيها، إلى تلكؤ الشركة التركية، التي ليس لديها جدية في العمل.

وقال مدير عام صحة المحافظة جبار الياسري لـ NRT عربية، (28 تموز 2021)، إن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 30%".



لافتا إلى "حاجة المحافظة لإكمال المستشفى الذي يتسع لـ 400 سريرا، لعدم بناء مستشفى في المحافظة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ودعا الياسري مجلس الوزراء إلى "حث الشركة التركية على المباشرة بالعمل أو سحب العمل وإحالتها إلى شركة أخرى".

وجدير بالذكر ان مشروع المستشفى التركي في محافظة واسط، باشرت الشركة التركية العمل فيه منذ أكثر من 7 سنوات، الا أنه لم ير النور حتى اللحظة، لاسباب عدة، ابرزها عدم وجود الرقابة الحكومية على الشركات الاجنبية في العراق، وفق ما يقول متتبعون.

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