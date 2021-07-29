2021/07/29 | 00:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن إقالته للحكومة وتجميده عمل البرلمان هي "تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي عن قراراته الأخيرة: تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس.. ولا نية للتنكيل بأحد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التونسي عن قراراته الأخيرة: تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس.. ولا نية للتنكيل بأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).