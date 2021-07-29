المالكي: المنسحبون من الانتخابات لا يمكن فرض رأيهم على الاغلبية المتفاعلة

2021/07/29 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – ناس

قال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، إن المقاطعين للانتخابات لا يمكن فرض رأيهم على الاغلبية المتفاعلة مع العملية.

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وأضاف المالكي في تدوينة تابعها "ناس" الخميس (29 تموز 2021)، أن"الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في ١٠/١٠ وموقف القوى التي اعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".

وأكد أن "الانتخابات_المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة ان تهيء الظروف الامنية لانجاحها".

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