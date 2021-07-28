دراسة تحذر من أجواء

2021/07/29 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه منطقة الخليج وأجزاء أخرى من العالم مخاطر حدوث درجات حرارة ورطوبة "مميتة" يتوقع العلماء أنها ستعيق قدرة جسم الإنسان على التعامل معها

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