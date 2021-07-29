التربية : امتحانات الصفوف المنتهية بموعدها المعلن

2021/07/29 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة التربية ان امتحانات الصفوف المنتهية بموعدها المعلن.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان : سيتم اجراء الامتحانات الوزارية في الاول من اب المقبل لطلبة الصف الثالث المتوسط، وبأستعداد جيد من حيث التعقيم والتعفير وخارطة جلوس الطلبة بالتباعد البدني.واضاف ان : الامتحان سيكون في الساعة السابعة صباحاً وعلى الطلبة عدم التجمع امام المراكز الامتحانية قبل بدء الامتحان وكذلك بعد الخروج مع ارتداء الكمامات لتجنب الاصابة بفيروس كورونا./انتهى3

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