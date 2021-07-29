2021/07/29 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نفت وزارة التربية، الأربعاء، اعتماد درجة نصف السنة الحالية كدرجة نهائية لطلبة الثالث المتوسط.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات نقلتها الصحيفة الرسمية، إنه "لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلبة الثالث المتوسط".وأضاف، "سيتم إجراء الامتحانات الوزارية في الأول من آب المقبل لطلبة الثالث المتوسط وسيكون موعد الامتحان في تمام السابعة صباحاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح بشأن اعتماد درجة نصف السنة وموعد امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح بشأن اعتماد درجة نصف السنة وموعد امتحانات الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).