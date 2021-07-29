وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق بوفاة مواطن بصري

2021/07/29 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، لجنة عالية المستوى للتحقيق بوفاة مواطن بصري.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (هشام محمد هشام) في محافظة البصرة".واضاف، ان "الوزير تابع بشكل مكثف هذا الموضوع من أجل معرفة تفاصيله والوقوف على اخر المستجدات بشأنه من بينها انتظار تقرير الطب العدلي لبيان اسباب الوفاة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

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