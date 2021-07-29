2021/07/29 | 00:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يوجه بتشكيل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق في وفاة الشاب "هشام محمد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/29 | 00:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يوجه بتشكيل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق في وفاة الشاب "هشام محمد") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يوجه بتشكيل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق في وفاة الشاب "هشام محمد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).