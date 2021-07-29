فيسبوك يحقق 10.4 مليار دولار أرباحا صافية في 3 أشهر

2021/07/29 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة فيسبوك، الأربعاء، أنها ضاعفت أرباحها في الفصل الثاني من العام بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية.

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