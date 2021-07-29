توجيه عاجل من الداخلية بعد وفاة مواطن بصري

2021/07/29 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق بوفاة مواطن بصري.

وقالت الداخلية في بيان ان "وزيرها وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (هشام محمد هشام) في محافظة البصرة".واضافت ان "الغانمي تابع بشكل مكثف هذا الموضوع من أجل معرفة تفاصيله والوقوف على اخر المستجدات بشأنه من بينها انتظار تقرير الطب العدلي لبيان اسباب الوفاة والعمل على اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

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