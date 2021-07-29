وزير الداخلية يوجه باتخاذ خطوة سريعة بعد وفاة مواطن بصري في المعتقل

2021/07/29 | 01:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية "عثمان الغانمي"، الخميس، بتشكيل لجنة عالية المستوى من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن ( هشام محمد هشام) في محافظة البصرة.

وقالت الداخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (29 تموز 2021) ان "وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن ( هشام محمد هشام) في محافظة البصرة."

واضافت "حيث تابع الغانمي بشكل مكثف هذا الموضوع من أجل معرفة تفاصيله والوقوف على اخر المستجدات بشأنه من بينها انتظار تقرير الطب العدلي لبيان اسباب الوفاة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد."

الى ذلك وجه محافظ البصرة اسعد العيداني بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة المواطن "هشام محمد هاشم" في مركز اجرام البصرة.

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