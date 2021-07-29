تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/29 | 01:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت تركيا 22,291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر من الإصابات اليومية الجديدة، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

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