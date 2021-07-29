بيلوسي‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬أمريكي لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬موعدها‭  ‬

2021/07/29 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إطلاق‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬جاهزة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ ‭ ‬واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬و‭ ‬أكدت‭ ‬بيلوسي‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬إنجاح‭ ‬انتخابات‭ […]

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