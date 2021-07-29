2021/07/29 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يبحث مع رئيس البنك الدولي إطلاق مليار دولار لتمويل مشاريع جاهزة في العراق واشنطن - مرسي أبو طوق التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في إطار زيارته الحالية إلى واشنطن و أكدت بيلوسي «دعم الكونغرس الأميركي جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إنجاح انتخابات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي تعلن عن دعم أمريكي لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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