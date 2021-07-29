حزن أولمبي عراقي مزمن

2021/07/29 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل‭ ‬تسأل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬العراقية‭ ‬نفسها‭ ‬السؤال‭ ‬المستحق‭ ‬الى‭ ‬متى‭ ‬نبقى‭ ‬أصغر‭ ‬وفد‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬الاولمبياد،‭ ‬دورةً‭ ‬بعد‭ ‬أخرى؟‭ ‬ والى‭ ‬متى‭ ‬تبدو‭ ‬الرياضة‭ ‬لدينا‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬قرن‭ ‬غير‭ ‬هذا‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين،‭ ‬فيما‭ ‬دول‭ ‬صغيرة‭ ‬تبهر‭ ‬العالم‭ ‬بمشاركات‭ ‬فاعلة‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أوسمة؟‭ ‬ العمل‭ ‬الأولمبي‭ ‬ليس‭ ‬منصباً‭ ‬وقتالا‭ […]

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