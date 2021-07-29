2021/07/29 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المغرب يقاضي وسائل إعلام في فرنسا حول قضية بيغاسوس باريس- الزمان – الرباط – عبدا لحق بن رحمون قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود الأربعاء خلال زيارة للمغرب إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها ما زال «دون تغيير».
في ظل إدارة الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تبلغ الرباط: موقفنا من الصحراء الغربية لم يتغير ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في ظل إدارة الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تبلغ الرباط: موقفنا من الصحراء الغربية لم يتغير ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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