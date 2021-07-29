واشنطن‭ ‬تبلغ‭ ‬الرباط‭:‬ موقفنا‭ ‬من‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬

2021/07/29 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب‭ ‬يقاضي‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬بيغاسوس‭ ‬ ‭ ‬باريس‭- ‬الزمان‭ – ‬الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدا‭ ‬لحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ قال‭ ‬مساعد‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬جوي‭ ‬هود‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للمغرب‭ ‬إن‭ ‬اعتراف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسيادة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬‮«‬دون‭ ‬تغيير‮»‬‭.‬ في‭ ‬ظل‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ […]

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