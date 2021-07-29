2021/07/29 | 01:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تصدت قوات الحشد الشعبي لتعرض لداعش في حوض نفط خانه في محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي، تصدت لتعرض شنه عناصر داعش الارهابي في اطراف نفط خانه شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان قوات الحشد احبطت التعرض واجبرت عناصر داعش على الفرار ، دون حدوث اصابات "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتصدى لتعرض لداعش في حوض نفط خانه بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتصدى لتعرض لداعش في حوض نفط خانه بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).