المالكي يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات ويخاطب المقاطعين: لا تفرضوا رأيكم على الأغلبية

2021/07/29 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الخميس، تمسكه

بالمشاركة في الانتخابات المبكرة،

والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين

الأول أكتوبر المقبل.

تأكيد المالكي يأتي بعد عدة انسحابات

ومقاطعات ل

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