محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم

2021/07/29 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام

الرسمي اليوم الخميس بمناسبة عيد

الغدير.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ

المثنى منفي قرر تعطيل الدوام الرسمي

اليوم الخميس باستثناء الجامعات

بمناسبة عيد الغدير الأغر"

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