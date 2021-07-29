الكاظمي من مجلس الشيوخ : نتطلع لبناء علاقات شراكة مع الولايات المتحدة

2021/07/29 | 01:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش.وجرى خلال اللقاء ، حسب بيان لمكتب الكاظمي ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واكد الكاظمي خلال اللقاء تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، و تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الامنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة./ انتهى2

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