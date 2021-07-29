السفير الأميركي: فصائل تريد تشويه انتخابات العراق

2021/07/29 | 02:51 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وجود فصائل تريد تشويه الانتخابات العراقية وتغيير نتائجها.

وأشار تولر في مقابلة مع وسائل إعلام كردية الأربعاء إلى عدم وجود أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، مضيفاً أن القوات في عين الأسد وأربيل متواجدة داخل قواعد للعراقيين.

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كما شدد على أن دور القوات الأميركية في المرحلة المقبلة سيقتصر على تكوين ومساعدة القوات العراقية.

يشار إلى أن تصريحات السفير الأميركي جاءت عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن.

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