صور: الكاظمي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي

2021/07/29 | 03:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش.

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وجرى خلال اللقاء، وفق بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقى "ناس"، نسخة منه، الخميس (29 تموز 2021)، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ورغبة البلدين في تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة".

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