سعيّد يكلف

2021/07/29 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا لإنشاء غرفة عمليات مهمتها إدارة جائحة كوفيد-19، بقيادة المدير العام للصحة العسكرية.

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