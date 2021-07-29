2021/07/29 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كربلاء: علي لفته

يحتفل ملايين الزائرين من محافظات البلاد كافة والعالم أجمع، بعيد الغدير الأغر في مدينة النجف الأشرف، وهو يوم بيعة وتنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إماماً وخليفة لرسول الله (ص) في اليوم الـ 18 من شهر ذي الحجة الحرام الذي يوافق اليوم الخميس.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي هنأ في بيان امس الاربعاء تلقته "الصباح"، الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، بالمناسبة، وقال: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا والأمة الاسلامية جمعاء بعيد الغدير الأغر، وندعو الله أن يمنَّ على شعبنا وأُمتنا بمزيد من التقدم والرفعة والتكاتف لتحقيق تطلعات المسلمين في الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة".

واضاف أنَّ "عيد الغدير الأغر يجب أن يكون يوماً تتعلم منه الإنسانية أسس الحكم الرشيد ووضع اللبنات الأولى لقيم المواطنة ودرساً بليغاً نستلهم منه مبادئ الإنسانية والعدالة ورفض الباطل وتأسيس مبدأ ثابت للإصلاح من خلال دراسة شخصية الإمام علي الذي حرص على نشر الحكم الرشيد ومحاربة الظلم والفساد والمساواة بين الأديان".

وتابع الكعبي أنَّ "الإمام علي (ع) وضع منهاجاً رصيناً للإنسانية وعلينا تنفيذ هذا المشروع عبر محاربة الفساد والظلم والتفكك، وأن نهجه القويم أكبر من ينحصر داخل أمة واحدة بل كان ولا يزال أساسا لبناء الدولة الفاضلة وضمان حياة كريمة لجميع بني البشر".



في السياق نفسه، اعلنت خمس محافظات اضافة إلى النجف الاشرف، تعطيل الدوام الرسمي فيها اليوم الخميس عدا الدوائر الخدمية، بمناسبة عيد الغدير الاغر, وهي كربلاء المقدسة والبصرة وميسان وواسط وذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملايين يحتفلون بعيد الغدير الأغر في النجف ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملايين يحتفلون بعيد الغدير الأغر في النجف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).