التخطيط تُجري النسخة الثانية من مسح أوضاع المرأة

2021/07/29 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

انطلقت في العاصمة بغداد أعمال التدريب لتنفيذ "المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعيَّة والصحية للمرأة العراقية" بنسخته الثانية.

وذكرت مديرة العلاقات في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط نداء عبد الله لـ"الصباح" أنَّ "عمليات التدريب شملت ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمسح على الأجهزة اللوحية، باستخدام برنامج ODK لضمان جودة البيانات وسرعة استخراج النتائج".

وأضافت أنَّ "المسح الاحصائي الذي سينفذ من قبل الجهاز ووزارة الصحة يأتي في إطار الدعم المالي المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان"، مشيرةً إلى أنَّ "دورات المسح تركزت في محافظات بابل وصلاح الدين وواسط والمثنى والأنبار، وبمشاركة عدد من الملاكات الإحصائية وملاكات وزارة الصحة".

مؤكدة على أنَّ "الجهاز يحرص على توفير مؤشرات واقعية فعلية تعكس واقع المرأة في العراق".

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