عشرات الإصابات بحريق ضخم قرب منتجع سياحي شهير بتركيا

2021/07/29 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام تركية أنّ حريق غابات اندلع، الأربعاء، قرب منتجع أنطاليا السياحي في جنوب تركيا وصل إلى مناطق مأهولة بالسكّان، حيث أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح واضطر السلطات لإخلاء أربعة أحياء بأكملها من سكّانها.

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