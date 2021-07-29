واشنطن تدعم منظمة الصحة لإجراء دراسات إضافية حول أصل كورونا

2021/07/29 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه في الكويت، مساء الأربعاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على دعم الولايات المتحدة لرغبة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في التعمق بالتحقيق الذي تجريه في الصين بشأن أصل فيروس كورونا المستجد.

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