السباح الأميركي فينك يحرز ذهبية تاريخية في أولمبياد طوكيو

2021/07/29 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن السباح الأميركي، روبرت فينك، من إحراز الميدالية الذهبية في النسخة الأولى من سباق 800 م حرة في رياضة السباحة، الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، حتى 8 أغسطس.

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