الأمانة العامة تعلن تمديد أوقات الدوام في مراكز التطعيم

2021/07/29 | 05:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة، حفاظاً على حياتهم من الإصابة بوباء كورونا.وأكد الغزي في بيان)، أن «التوجيهات صدرت إلى وزارة الصحة، بتمديد عمل المراكز الصحية الخاصة باللقاحات، حتى الثامنة مساءً بدلاً من الواحدة بعد الظهر، من ضمنها يومي الجمعة والسبت، من أجل فسح المجال أمام المواطنين، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً لتلقي اللقاحات».

وأوضح، أن «الموقف اليومي للقاحات بدأ يتصاعد خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الملقحين هذا اليوم، إلى (117) ألف مواطن، مهيباً بالمواطنين الكرام، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعم جهد الملاكات الطبية والصحية في وزارة الصحة، في مواجهة جائحة كورونا».

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