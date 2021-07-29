"سنشهد معاناة لا توصف".. علماء يدعون إلى ضرورة معالجة تغير المناخ "الآن"

2021/07/29 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبلغ سمك الجليد أدنى مستوى له منذ 71 عاما، في حين أن جائحة فيروس كورونا لم تؤد إلى تحسين الوضع رغم انخفاض الاستهلاك العالمي

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