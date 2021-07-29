تفاهمات واتفاق.. الكاظمي يغرّد بنتائج زيارته إلى واشنطن

2021/07/29 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مخرجات الزيارة التي قام بها إلى واشنطن والتقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن وعددا من المسؤولين الأميركيين.

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