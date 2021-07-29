صحف الخميس تتابع تداعيات الارتفاع الكبير باصابات كورونا .. والاثار الاقتصادية والانسانية لازمة المياه

2021/07/29 | 07:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع والعشرين من تموز ، تداعيات الارتفاع الكبير في الاصابات بفايروس كورونا ، وتطورات ازمة المياه وتأثيراتها الاقتصادية والانسانية ..وقضايا ومواضيع اخرى .عن تداعيات ارتفاع عدد الاصابات بكورونا ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى تعليق وزارة الصحة على تسجيل البلاد رقماً غير مسبوق باعداد الاصابات بفايروس كورونا بلغ اكثر من 13 الفا .ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، قوله :" نحن الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها.وان مؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من اعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات التي تحتاج الى عناية خاصة ".واضاف البدر :" ان هذا ما حذرت منه وزارة الصحة بأن عدد المصابين سيصل الى اعداد اكثر من الاعداد السابقة بفارق كبير ومضاعف بسبب التجمعات وعدم الاكتراث بالالتزام بالاجراءات الوقائية طيلة ايام العيد على الرغم من دخول موجة جديدة ومتحورة ".وتابعت / الزوراء / :" ان وزارة الصحة تجري مفاوضات مع الدول المنتجة للقاح لتأمين كمية لتغطية العام ".واشارت بهذا الخصوص الى قول مدير عام شركة كيماديا، علي البلداوي :" ان العراق متعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا وبكميات كبيرة تصل بشكل دوري"، مبيناً :" ان وجبات دورية من لقاح فايزر تصل الى العراق وبواقع يوم من كل أسبوع ، وتعهدت الشركة المنتجة بايصال اللقاح بصناديق مبردة خاصة بالشركة الى منافذ التلقيح مباشرة ".وبين :" ان لقاح سينوفارم الصيني متوفر في العراق، اضافة الى استرزنيكا المورد عن طريق كوفاكس ، وان كمية اللقاحات المتعاقد عليها والمتفق على ايصالها خلال العام 2021 كميات كبيرة جداً بدأت من هذا الأسبوع، وان وزارة الصحة بجميع مفاصلها تتفاوض مع الدول المنتجة لتأمين اللقاح لتغطية عام 2022 ".صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، في معرض تناولها للموضوع ذاته ، اشارت الى قول مدير اعلام صحة الكرخ زياد حازم :" ان الاصابات العالية المسجلة حاليا اغلبها تعود لاشخاص غير ملقحين ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية".واضاف حازم :" ان الدائرة سجلت مؤخراً 1949 اصابة خلال 24 ساعة في جانب الكرخ، والارقام في تصاعد وحتى المستشفيات امتلأت بمرضى كورونا ، منها دار السلام للعزل الذي شهد زحاما بالمصابين وعدم وجود اماكن شاغرة "، متوقعا حصول موجات وبائية جديدة مع تغير الفيروس، اذ بامكانه التحور لمرات عديدة وحدوث موجات متتالية".فيما نقلت الصحيفة عن عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن قولها :" ان جميع اللقاحات خالية من اي فيروس حي لكورونا، اي انَّ الشخص الملقح غير معد او ناقل للفيروسات إلى الاخرين، ولكن عليه الالتزام بالاجراءات الوقائية حتى الانتهاء من التطعيم بجرعتين وتكوين المناعة بعد اسبوعين من تلقي الجرعة الثانية".وبخصوص ازمة المياه ، قالت صحيفة / الزمان / :" كشفت وزارة الموارد المائية عن زيارة مرتقبة لوفد تركي الى بغداد لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة، مؤكدة ان ايران استجابت لمقترح انشاء سد مشترك في شط العرب ".واشارت الصحيفة الى قول وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني :" ان الوزارة اجرت سلسلة مباحثات خلال هذه المدة ،وتمكنت خلالها من تحقيق اكثر من لقاء على المستوى الفني مع الجانبين التركي والسوري، وما زلنا بانتظار الجانب الإيراني، الذي لم يبد حتى الان تعاوناً في تحقيق اللقاء من اجل مناقشة الحصص المائية".واضاف الحمداني :" ان هناك تفاهمات مع تركيا وسيأتي وفد تركي الى العراق قريبا لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة ، وان هناك كميات سيتم الاتفاق عليها تضمن حقوق العراق المائية من نهر دجلة، فضلاً عن وجود مركز بحثي مشترك حيث دعينا كل الدول للمشاركة فيه ،اذ سيعطي هذا المركز صورة واضحة عن طبيعة العلاقة المائية بين الدول المتشاطئة سواء العراق او سوريا او ايران".واوضح :" ان العراق يتحفظ على اتفاقية الجزائر مع ايران، ولكننا في الوزارة نعتقد بأن عدم العمل بهذه الاتفاقية سيتسبب بالضرر للمصالح المائية، طالما ان ايران اصرت في اجتماعاتها السابقة على اعتماد مبدأ اتفاقية الجزائر كأساس للوصول إلى تفاهمات، فضلا عن كون الاتفاقية تتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه يحدد الحصص المائية والروافد المشتركة".من جهة اخرى ، تحدثت / الزمان / عن ما وصفته بالوضع الكارثي في محافظة ديالى بسبب ازمة المياه .وقال مدير مكتب حقوق الانسان في المحافظة صلاح مهدي ، في تصريح للصحيفة :" ان اكثر من 30 الف فلاح مصيرهم مجهول بسبب أزمة الجفاف، وان اكثر من 70 بالمئة من مناطق المحافظة تعيش وضعا كارثيا بسبب أزمة المياه التي طالت مياه الشرب "./ انتهى

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