في العنف الزوجي ومصادره - سامح عسكر

2021/07/29 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في الأسبوع الأخير كثرت حوادث قتل الأزواج والشركاء في الصحف، ومعها حملتين مضادتين، الأولى سخرية من تلك الحوادث لتتحول فورا إلى مادى للتندر والثانية نشاطا للوعي محاولات وفهم المشكلة من جذورها ومن ثم البحث في علاجها إن أمكن..شخصيا لجأت للأسلوب الأول كعارض وقتي يُفرِغ هذه الأخبار والحوادث من معناها، فالسخرية من تلك الحوادث قائمة على مصدر الحب والتعاون الزوجي بالأساس ومعها تناغما مشتركا بين الس ......





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