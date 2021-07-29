أولمبياد طوكيو.. المنتخب الأميركي يتوج بأول بطولة لمسابقة كرة السلة 3×3 للسيدات

2021/07/29 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح المنتخب الأميركي أول بطل لمسابقة كرة السلة 3 ×3 للسيدات في دورات الألعاب الأولمبية بتتويجه بالميدالية الذهبية، الأربعاء، في أولمبياد طوكيو.

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