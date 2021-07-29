تقرير: زيادة الاحتجاجات الجماهيرية على مستوى العالم بنسبة 36% منذ أزمة 2008 المالية العالمية - مصطفى عبد الغني

2021/07/29 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_عبد_الغني ارتفع عدد الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية الحاشدة بنسبة 36% منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009، لتصل إلى متوسط 482 احتجاجًا سنويًا في العقد الذي تلى الأزمة المالية العالمية، مقارنة بمتوسط 355 احتجاجًا سنويًا خلال العقد حتى 2009، وفقًا لتقرير نشرته مجموعة Chaucer العالمية للتأمينات والخدمات المالية الأسبوع الماضي.لاحظ التقرير ارتفاعًا في عدد المظاهرات الجماهيرية الحاشدة في كل م ......





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