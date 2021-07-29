طريقة سهلة قد تعرقل خطط المتسللين إلى الهواتف الذكية

2021/07/29 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متخصصون بمجال الأمن السيبراني إن إطفاء الهاتف الذكي وإعادة تشغيله يخرب خطط المتسللين (هاكرز)، وفقا لتقرير نشره موقع "أسوشيتد برس نيوز".

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