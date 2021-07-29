المرصد العراقي للحريات الصحفية ينعى الصحفي إسماعيل زاير

2021/07/29 | 08:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نعى المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد الصحفي إسماعيل زاير الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد معاناة مع المرض الذي لم يمهله طويلا.وقال المرصد في بيان ان الراحل كان من مؤسسي شبكة الإعلام العراقي العام 2003 وعمل على تأسيس منظمات صحفية ومراكز دراسات، وساهم في إقامة ورش عمل صحفية، وشارك في وضع مواثيق شرف مهنية./انتهى

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