2021/07/29 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي حاليا إلى الهند، أثارت صحيفة نيويورك تايمز قضية القصر "المتعفن" الواقع في مومباي، المركز المالي الرئيس للهند، والذي تحول إلى "ثقب دبلوماسي أسود" في العلاقة بين الدولتين، على حد قولها.

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