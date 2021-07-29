داخل مركبة تشبه عجلة الهامستر..مغامرة

2021/07/29 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطط ممارس الرياضات الخطرة، رضا بالوتشي، لقضاء الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة على المحيط الأطلسي "سيرًا" من ولاية فلوريدا إلى نيويورك في مركبة تشبه عجلة الهامستر الدوارة، والتي يسميها فقاعته.

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